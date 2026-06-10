Новым главой Правительства ЛНР стал Алексей Самойлов На должность главы Правительства ЛНР назначен Алексей Самойлов

Москва10 июн Вести.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на заседании Народного Совета представил кандидатуру Алексея Николаевича Самойлова на должность председателя республиканского Правительства. Об этом руководитель субъекта рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

По словам Пасечника, Алексей Николаевич стоял у истоков создания республики, он является опытным управленцем, освоил не одну специализированную программу обучения и сейчас продолжает повышать квалификацию. Парламентарии единогласно поддержали кандидатуру Самойлова.

В новой должности Алексею Николаевичу предстоит реализовать инвестиционный потенциал региона, развивать экономику и продолжить восстановление республики сказано в сообщении

Пасечник выразил уверенность, что вместе с командой Правительства региона удастся обеспечить стабильное развитие ЛНР.