Москва10 июнВести.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на заседании Народного Совета представил кандидатуру Алексея Николаевича Самойлова на должность председателя республиканского Правительства. Об этом руководитель субъекта рассказал в своем канале в мессенджере MAX.
По словам Пасечника, Алексей Николаевич стоял у истоков создания республики, он является опытным управленцем, освоил не одну специализированную программу обучения и сейчас продолжает повышать квалификацию. Парламентарии единогласно поддержали кандидатуру Самойлова.
В новой должности Алексею Николаевичу предстоит реализовать инвестиционный потенциал региона, развивать экономику и продолжить восстановление республикисказано в сообщении
Пасечник выразил уверенность, что вместе с командой Правительства региона удастся обеспечить стабильное развитие ЛНР.