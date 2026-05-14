Москва14 мая Вести.Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в ответ на вопрос, ожидал ли он предложения стать главой региона, ответил, что жизнь состоит из неожиданностей, а он просто делает свою работу, сообщило РИА Новости.

В среду, 13 мая, Президент России Владимир Путин принял отставку Александра Богомаза и назначил Ковальчука врио губернатора Брянской области​​​. Ранее он занимал должность председателя правительства ЛНР.

Если Родина решила, что мне лучше работать в определенном месте, значит, так оно и есть, значит, Родине виднее. Это первое. Второе - конечно, это большая честь такое предложение, продолжить работу в общем-то в непростом регионе, в непростой ситуации. А насчет неожиданностей - у нас вся жизнь состоит из неожиданностей сказал Ковальчук

На вопрос о навыках управленца врио губернатора отметил, что специальных навыков он не применяет, а просто работает.

Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске. Имеет три высших образования. До перехода на госслужбу занимал ответственные должности в банковской сфере. С июля 2024 года занимал должность главы правительства ЛНР, до этого работал на посту вице-губернатора Челябинской области, а также руководил одним из самых крупных муниципалитетов на Южном Урале - Миасским городским округом.