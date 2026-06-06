Москва6 июн Вести.В Луганской Народной Республике (ЛНР) утверждена программа развития 28 опорных населенных пунктов. Подробности о том, как будут проводиться восстановительные работы, информационной службе "Вести" рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

По словам главы региона, основное внимание сейчас уделяется восстановлению коммунальных сетей, которые находятся в непригодном состоянии.

В общем-то, задачи очень широкомасштабные. Это и восстановление дорожной инфраструктуры, и коммунальной инфраструктуры, это и транспорт, это и строительство жилья, и строительство коммерческой недвижимости. Но вот то, с чего сегодня нужно начинать, потому что все сразу сделать, к большому сожалению, невозможно. Скажу так, в максимально непригодном состоянии находятся наши коммунальные сети. Это и водоподающие, водоотводящие, и наши электросети – в ужаснейшем состоянии