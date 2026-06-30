Москва30 июн Вести.Тема развития дорог – одна из самых чувствительных для Донбасса, ей уделяется особое внимание. Об этом ИС "Вести" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Он добавил, что цель заключается не только в обновлении дорог, но и в том, чтобы они были качественными и долговечными.

Наша задача - не только обновлять дороги, работа очень серьезная проводится, но и делать их… качественными и долговечными. Это экономит средства. Нам президент [России Владимир Путин] поставил задачу: не менее 85% дорог к 2030-му году должны приведены быть к нормативному состоянию. Поэтому работаем в этом направлении, несмотря на все сложности текущего периода, но дороги для наших жителей - это одна из особо чувствительных тем, поэтому уделяем ей особое внимание рассказал Пушилин

Ранее председатель компании Автодор сообщил о планах ремонта 800 км автомобильных дорог в новых регионах России. Он добавил, что с 2022 года на этих территориях восстановлены федеральная и региональная сети автодорог, а также 70 мостовых переходов.