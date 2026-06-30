Москва30 июн Вести.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал в интервью ИС "Вести" о ситуации на линии фронта, развитии дорожной инфраструктуры, судьбе финалистов конкурса "Донбасс. СВОи Герои" и встрече с выпускниками региона.

По словам Пушилина, прошедшая неделя была достаточно богатой на военные события.

Российские подразделения продвигаются вглубь обороны противника, уничтожая логистические узлы, склады боеприпасов, а также, что немаловажно, пункты управления БПЛА и опорники противника. На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Запад" продолжают охват самого населенного пункта, лишая противника возможности отхода. В самом Красном Лимане бои разворачиваются уже в центре, у железнодорожных путей, а также севернее – в районе озер Лиман и Голубое. Также российские подразделения продолжают выдавливать противника из городской застройки. Наши подразделения перерезают логистические цепи противника западнее населенного пункта, нанося плотное огневое поражение по переправам и ранее проложенным маршрутам и тропам, что полностью лишает врага возможности как для ротации, так и для и снабжения. Вследствие чего противник испытывает острую нехватку провизии, ну и в целом личного состава там критически не хватает. Конечно, сейчас основная работа ведется с помощью беспилотников, которые выявляют цели для огневого поражения. Попытки врага вступить в ближний бой фиксируются крайне редко. Если такое и случается, то, уже по показаниям пленных, они предпочитают сразу сдаваться, не выполняя задач по продвижению или разведке, потому что демотивация у них очень серьезная. Освобождение Красного Лимана открывает для нас дорогу на Славянск с северо-востока. Это одно из направлений, по которым продвигаются наши подразделения. Ну и в принципе это создает предпосылки для полного освобождения всей северной части Донецкой Народной Республики заявил он

Глава ДНР рассказал об обстановке на славянском и добропольском направлениях, а также о работе системы РЭБ "Купол Донбасса".

На славянском участке подразделения Южной группировки войск продвигаются по высотам западнее освобожденной Рай-Александровки, в направлении Николаевки и самого Славянска с востока. В Константиновке штурмовые подразделения Южной группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжаются зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. По сути завершается фаза изоляции города. Попыток прорыва со стороны противника практически нет, фиксируются лишь отдельные попытки эвакуации, но они также пресекаются нашими подразделениями. Разведка ведется с нашей стороны круглосуточно, поэтому у врага практически нет шансов ни прорваться, ни организованно выйти из города. Наши бойцы, видим, что наносят серьезное огневое поражение противнику. Уничтожаются артиллерийские орудия, в том числе натовского образца, еще они оставались. Совсем недавно был уничтожен "Вампир" (РСЗО RM-70 Vampire – прим. ред.). Противник пытался подвезти боеприпасы и провести ротацию в Константиновку. Также на днях операторы дронов поразили замаскированный танк Leopard. Далее идем на добропольско-красноармейское направление. Здесь подразделения группировки войск "Центр" продвигаются по направлению к Доброполью. Это сейчас, наверное, главный логистический узел противника в западной части Донецкой Народной Республики. Также не могу не отметить работу системы РЭБ "Купол Донбасса". Совместно со сводными мобильными огневыми группами за неделю было предотвращено 112 террористических атак со стороны противника сообщил Пушилин

Он также поделился результатами и планами в развитии дорожной инфраструктуры в регионе и рассказал о прошедшем на прошлой неделе втором конгрессе "Дороги Донбасса".

Для нас это очень значимое событие. В феврале текущего года мы провели первый конгресс "Дороги Донбасса 2026". Тогда это была стартовая точка. Мы собрали вместе представителей дорожно-транспортной отрасли из более чем 30 регионов России, подписали ряд соглашений, в том числе, что немаловажно, по развитию роботизированных и беспилотных технологий в дорожной сфере. Второй конгресс стал продолжением этой работы. Более 300 человек из Москвы, Екатеринбурга, Липецка, Саратова, Смоленска и других российских городов приехали к нам в республику, чтобы закрепить достигнутые ранее договоренности и обменяться лучшими практиками в сфере дорожного хозяйства. Мы провели выставку, на которой предприятия представили полный цикл строительства и содержания дорог, уникальные решения для дорожной отрасли, оборудование для сложных грунтов, для инженерной диагностики и контроля качества дорог. Наша задача – не только обновлять дороги, но и делать их качественными и долговечными. Это экономит средства. Нам президент поставил задачу: не менее 85% дорог к 2030 году должны быть приведены к нормативному состоянию. Поэтому работаем в этом направлении, несмотря на все сложности текущего периода, но дороги для наших жителей – одна из особо чувствительных тем, поэтому уделяем им особое внимание рассказал Пушилин

Также глава ДНР рассказал, что ждет финалистов кадрового конкурса "Донбасс. СВОи Герои".

Это очень значимый для нас конкурс. Финалисты сейчас освоили программу профессиональной переподготовки, они получили дипломы, которые подтверждают, что они готовы к следующему этапу – занять должности в различных учреждениях, организациях, работать в органах власти и, по сути, определять будущее Донбасса. Мы на данный момент уже трудоустроили девять ветеранов специальной военной операции. Они уже сегодня решают управленческие задачи. Глава администрации Старобешевского округа Алексей Черкашин – ветеран, показывает очень хороший результат, преемственность показал, молодец. Алексей Ковтун стал заместителем директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства – одного из непростых и сложных министерств, но, тем не менее, я считаю, справляется. Даниил Боровской возглавил Донецкое региональное отделение молодежной общероссийской организации "Российские студенческие отряды" – тоже очень востребованная деятельность, которую они сейчас демонстрируют. Эту работу будем продолжать. Благодаря той поддержке, которую мы сейчас видим, нам легче двигаться в этом направлении. Поздравить выпускников к нам приехал ректор Президентской академии Алексей Геннадиевич Комиссаров. Для нас важно, что коллектив академии останется на связи с выпускниками и будет оказывать им необходимую помощь в дальнейшей работе. В общем выстроена уже целая система обучения, переобучения и переквалификации. Также президент обозначил задачи: наши герои, ветераны должны быть задействованы в строительстве будущего. Ровно так это и происходит у нас в регионе сказал Пушилин

Глава ДНР рассказал, как прошла встреча с выпускниками региона.

Очень теплая атмосфера, в которой прошла наша встреча с выпускниками. Ребята собрались уже заслуженные, несмотря на юный возраст, потому что среди них победители всероссийских олимпиад, они себя показали и в науке, и творчестве. Одна из выпускниц побывала на космодроме Байконур и воочию наблюдала запуск ракеты. Не каждый может этим похвастаться, поэтому эмоции ее были понятны. Ребята рассуждали и давали предложения по молодежной политике. Ну и в целом они по-другому имели возможность осмыслить жизнь, проживая военную действительность. Это позволяет нам быть с ними на одной волне. Ребят не нужно ни в чем убеждать, они все видят своими глазами. Они, конечно, являются настоящими патриотами. За будущее Донбасса мы абсолютно спокойны. У нас уникальная ситуация: мы превращаем все наши сложности в преимущества. Одно из преимуществ – блестящая молодежь с конкретными целями и задачами. Ребята выпускники – а у нас их в этом году порядка 10 тысяч – они планируют остаться в регионе и учиться здесь, такие возможности предоставлены. Опять же, мы как российский регион имеем полноценные меры поддержки для молодежи, кадровые лифты, которые мы демонстрируем на практике. Ребята из общественников становятся министрами, зампредами, депутатами. Это прямо здорово. Рассчитываем, что наша молодежь пробьется и в Госдуму на предстоящих выборах. Опять же, поддержка федерального значения – существенна. Например, гранты Росмолодежи, в которых наши ребята активно участвуют и привлекли уже порядка 98 миллионов рублей. Это возможность реализовать свои проекты, и это получается заявил Пушилин

Ранее он сообщил, что российские военные уничтожили на краснолиманском фронте последнюю артерию снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ)