Москва3 авг Вести.Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ИС "Вести" рассказал об изменениях на линии боевого соприкосновения за неделю, организации детского отдыха и школьного питания в регионе.

По словам Пушилина, изменений на фронте за минувшую неделю произошло много.

На красноармейско-добропольском направлении под контроль Армии России перешли следующие населенные пункты: это Торское, Светлое, Красный Кут и Красноярское. Освобождение этих населенных пунктов создает предпосылки для продвижения к южной части Доброполья. Я напомню, Доброполье - это крупный узел обороны и, по сути, логистический центр киевских боевиков. Также наши подразделения подступают и к восточным окраинам данного населенного пункта. Идем дальше. Скажем, дружковско-краматорский участок фронта - здесь наши бойцы освободили населенный пункт Стенки. Продвижение на этом направлении создает непосредственную угрозу для вражеского гарнизона в Дружковке. Чуть севернее штурмовые подразделения уже вышли на окраину Алексеево-Дружковки - это населенный пункт между ранее освобожденной Константиновкой и Дружковкой. Наше Минобороны уже публиковало кадры боевой работы в районе стелы Дружковка - как раз это трасса, ведущая из Константиновки. И я также хочу подчеркнуть, что продвижение к Дружковке - это ключ к разрушению укрепленной линии вооруженных формирований Украины на подступах к Краматорску. Но не только с этой стороны к Краматорску подходят наши подразделения рассказал глава ДНР

Идет продвижение и на других направлениях.

Славянско-краснолиманское направление - здесь идут ожесточенные бои и на окраинах уже самой Николаевки, а это населенный пункт, где находится Славянская ТЭС. Противник превратил ее в мощный укрепрайон и место базирования вооружения. В самом Красном Лимане наши подразделения продолжают зачистку. Наши бойцы, которые работают на этом направлении, рассказывают, что противник уже не оказывает организованного сопротивления. Украинские военные прячутся в подвалах, наши штурмовики уверенно продвигаются, шаг за шагом, квартал за кварталом, зачищая. Противник, безусловно, пытается навредить, сдержать наше продвижение, использует дроны, так называемые ждуны, ловушки, растяжки. Но нашим бойцам предстоит и это преодолеть в том числе - и они достаточно успешно это делают. Наши операторы БПЛА также наносят эффективные удары и по логистике, и по живой силе уже за пределами Красного Лимана сообщил глава ДНР

По его словам, продвижение подразделений ВС РФ идет практически на всей линии боевого соприкосновения.

Несмотря на то, что освобождаются вроде бы небольшие населенные пункты, они имеют очень большое значение в плане освобождения всей территории Донецкой Народной Республики сказал глава ДНР

Пушилин также рассказал о прошедшем на прошлой неделе в ДНР заседании Совета по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

На прошлой неделе удалось провести заседание Совета, на котором мы обсуждали и воспитание молодежи, и укрепление институтов семьи, и межнационального единства, и, конечно же, сбережение историко-культурного наследия и нравственных основ. Основной темой для нас на данном заседании все-таки было воспитание подрастающего поколения. Мы в начальных классах уже организовали эту работу по формированию традиционных ценностей, но теперь планируем сосредоточиться на более глубокой работе уже с подростками старше 12 лет. Здесь нужно и программы актуализировать и, в общем-то, проводить эту работу на понятном, доступном языке для данной группы нашей детворы. Я в целом могу сказать, что наша молодежь особенная, она взрослела под обстрелами, научилась мгновенно отличать правду от лжи - причем делает это абсолютно осознанно, ни в чем не нужно убеждать. И, в общем-то, мы с ней на одной волне, и, конечно, стараемся в хорошем смысле слова это задействовать по всем направлениям… Во всех сферах жизни молодежь наша вовлечена - это и волонтерство, и добровольчество рассказал глава ДНР

По его словам, власти республики работают в тесном взаимодействии с Русской Православной Церковью (РПЦ).

И здесь что для Церкви, что для государства очень важна защита традиционных духовно-нравственных ценностей. И сейчас это для нас не просто громкие слова - это залог того, что наша страна будет развиваться так, как мы это себе представляем, а не кто-то извне на Западе. И, конечно, еще одна из таких немаловажных тем, которую удалось обсудить - и, конечно, здесь мы с митрополитом Донецким и Мариупольским Владимиром едины во мнениях, - что здесь наши подходы, и особенно они проявляются сейчас как раз в окопах, когда хороший человек или плохой определяется по его поступкам - не по национальности, не по его вероисповеданию. И это мы особо стараемся подчеркнуть, при этом понимая и ни в коем случае не обходя такие важные вопросы, что все-таки основополагающая роль здесь русского народа, и это является скрепляющим фактором. А для нас, для жителей Донбасса, это особенно ценно, потому что за нашу русскость нам пришлось с 2014 года сражаться подчеркнул Пушилин

Глава ДНР также рассказал об организации досуга детей в период летних каникул. По его словам, властям ДНР приходится при этом учитывать вопросы безопасности.

Это вносит определенные коррективы, и, конечно, даже не все места отдыха, которые были задействованы в прошлые годы, удалось в этом году задействовать полноценно. Но тем не менее здесь мы включились, и здесь и министерство образования, и муниципалитеты включились. И в общем-то, такой проект интересный, который востребован в этом году точно для нашей молодежи, для родителей, для школьников - такой проект как "Дворовые практики". Он позволяет разнообразить досуг детей, молодежи как раз на каникулах. Организовано большое количество и тренировок, и мастер-классов, и профессиональные спортсмены здесь вовлечены. Также проводим экскурсии, интерактивные игры, просмотры фильмов в муниципальных библиотеках. И библиотеки, я вам скажу, становятся для нас все более востребованными. Тем более, когда они в рамках национальных проектов, в рамках федеральных программ, ремонтируются, приводятся к современному виду. Конечно, это и у нашей молодежи пользуется успехом и спросом рассказал глава ДНР

По словам Пушилина, на прошлой неделе он пообщался с посетителями центра социализации подростков "Импульс" в Макеевке.

Востребовано, причем приезжают из других районов города. Таких центров должно стать больше. Как раз этот центр участвует в проекте "Дворовые практики". Здесь и летняя досуговая площадка, подростки здесь находят действительно занятие по душе. Могу сказать, что данный центр удалось запустить благодаря тому, что они выиграли грант, и центр был оснащен необходимым оборудованием, техникой. И такую практику мы постараемся продолжать. Договорились и с курирующим зампредом правительства, и с главой муниципалитета, то, что полезно, то, что пользуется спросом - это нужно поддерживать, причем используя все возможности, которые у нас теперь есть благодаря различного рода программам сказал Пушилин

Также глава ДНР рассказал о внедрении в республике новых практик по обеспечению питанием детсадов и школ.

Для многих регионов это, в принципе, и вопросом-то не является, а для нас это все-таки очень важно. Президент поставил задачу, чтобы горячее питание для наших школьников было обеспечено, а у нас во многих школах и пищеблоки были в негодном состоянии, поэтому поменяли пищеблоки и прочее. Но не везде хватает поваров, не везде хватает профессионалов - имеется в виду по кухне. Поэтому, конечно, используем такие подходы, смотрим, как это организовано в других регионах. Один из таких механизмов подсмотрели в других регионах, в хорошем смысле слова - c нами делятся, нам идут навстречу: на базе Макеевского комбината детского питания запустили работу специализированных хабов, которые обеспечивают питанием и дошкольные, и школьные учреждения, а также, в нашем случае тоже важно, пункты временного размещения. Я один из таких хабов посетил на прошлой неделе на базе одной из макеевских школ. Здесь выстроен полный цикл: и приготовление, и упаковка, и доставка еды. Один такой хаб как раз решает вопрос - или проблему - нехватки поваров, и он обеспечивает питанием до полутора тысяч деток. В одной из школ Макеевки как раз запустим два пилотных проекта - это уже следующая наша наработка. Есть запрос от родителей по диетическому питанию и с линией свободной раздачи, чтобы и блюда могли детки сами выбирать. И здесь такой подход, я думаю, будет востребован, но сначала испытаем это в рамках такого пилота. Здесь еще подчеркну, что мы работаем в связке в данном случае с Самарской областью, с Тольятти. А подобные проекты мы тоже смотрели - они и в Казани работают, и в Краснодарском крае. В общем, будем и здесь продвигаться, не стоим на месте сообщил Денис Пушилин

Накануне глава ДНР рассказал о результатах работы системы "Купол Донбасса" за неделю.