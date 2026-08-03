Пушилин: не все места детского отдыха в ДНР работают в обычном режиме Пушилин: не все места детского отдыха в ДНР работают полноценно

Москва3 авг Вести.В целях безопасности не все места детского отдыха в Донецкой Народной Республике (ДНР) работают полноценно, сообщил в интервью ИС "Вести" глава региона Денис Пушилин.

Пушилин отметил, что ограничены и те площадки, которые были доступны в прошлогоднем летнем сезоне.

Несмотря на то, что сейчас летние каникулы, наша задача — сконцентрировать здесь внимание, чтобы детки успели отдохнуть и оздоровиться, но при этом мы должны учитывать и вопросы безопасности. Это вносит определенные коррективы, и, конечно, не все места отдыха, которые были задействованы в прошлые годы, удалось в этом году задействовать полноценно рассказал глава ДНР

Как альтернатива детям доступны программы в рамках проекта "Дворовые практики".

Проект позволяет разнообразить досуг детей и молодежи как раз на каникулах. Организовано большое количество тренировок, мастер-классов, привлечены профессиональные спортсмены. Также проводим экскурсии, интерактивные игры, просмотры фильмов в муниципальных библиотеках. И библиотеки, я вам скажу, становятся все более востребованными. Тем более когда они, в рамках национальных проектов и федеральных программ, ремонтируются и приводятся к современному виду отметил он

Также Пушилин рассказал о запуске новых предприятий в ДНР.