Пушилин рассказал, как в ДНР решают проблему нехватки поваров в школах Пушилин сообщил о нехватке поваров в школах ДНР

Москва3 авг Вести.В школах Донецкой Народной Республики (ДНР) не хватает поваров, а одним из путей решения этой проблемы является создание специализированных хабов для обеспечения питанием и дошкольных, и школьных учреждений. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" глава ДНР Денис Пушилин.

Глава республики назвал обеспечение питанием детсадов и школ очень важным вопросом для ДНР.

Для многих регионов это, в принципе, и вопросом-то не является, а для нас это все-таки очень важно. Президент поставил задачу, чтобы горячее питание для наших школьников было обеспечено, а у нас во многих школах и пищеблоки были в негодном состоянии, поэтому поменяли пищеблоки и прочее. Но не везде хватает поваров, не везде хватает профессионалов - имеется в виду, по кухне сказал глава ДНР

По его словам, в республике используют в качестве образца механизмы организации детского питания, которыми с ДНР охотно делятся другие регионы РФ.

На базе Макеевского комбината детского питания запустили работу специализированных хабов, которые обеспечивают питанием и дошкольные, и школьные учреждения, а также, в нашем случае тоже важно, пункты временного размещения. Я один из таких хабов посетил на прошлой неделе на базе одной из макеевских школ. Здесь выстроен полный цикл: и приготовление, и упаковка, и доставка еды. Один такой хаб как раз решает вопрос - или проблему - нехватки поваров, и он обеспечивает питанием до полутора тысяч деток рассказал Пушилин

Также Денис Пушилин рассказал о продвижении Вооруженных сил России (ВС РФ) в ходе специальной военной операции на территории ДНР.