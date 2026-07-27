Пушилин рассказал о подготовке к парламентским выборам в ДНР Пушилин рассказал, как в ДНР готовятся к парламентским выборам

Москва27 июл Вести.Участие в парламентских выборах для ДНР – важная часть интеграционного цикла в состав РФ, сейчас в республике прорабатываются вопросы безопасности, касающиеся организации голосования. Об этом ИС "Вести" рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он добавил, что из-за продолжающегося конфликта голосование нужно проводить таким образом, чтобы не допустить скопления большого количества людей.

Для нас это завершение интеграционного цикла Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. Теперь уже после сентября месяца и в Госдуме в том числе будут наши представители, которые будут отстаивать интересы региона. … Безусловно, большое внимание уделяем вопросам безопасности. Сформирован штаб, в который входят и представители правоохранительных органов, и, конечно же, в четком взаимодействии нужны проработки всех вопросов по информированию, по подвозу, и у нас весь избирательный процесс будет растянут во времени ввиду того, что нельзя допускать скопления в один день большого количества людей, потому что противник, к сожалению, зачастую не останавливается ни перед чем рассказал Пушилин

Ранее чиновник рассказал о развитии новых предприятий в ДНР. По его словам, с 2022 года было открыто 40 предприятий и два производственных цеха.