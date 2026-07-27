Москва27 июлВести.С 2022 года в Донецкой Народной Республике запущено 40 предприятий, четыре из которых открылись в этом году, а также два производственных цеха. Об этом ИС "Вести" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
Он добавил, что за это время было привлечено около 180 инвесторов.
У нас с 2022 года запущено 40 предприятий и два производственных цеха. Четыре предприятия запущено только вот в этом году. Привлечено за это время порядка 180 инвесторов, это порядка 200 проектов. Мы эту работу продолжаем и стараемся делать с индивидуальным подходом к каждому предприятиюзаявил Пушилин
Ранее глава ДНР показал вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, как проходит восстановление монастыря и мечети в республике. Объекты были повреждены в результате атаки ВСУ.