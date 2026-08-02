Москва2 авгВести.За неделю система "Купол Донбасса" совместно с мобильными огневыми группами предотвратили 138 атак со стороны ВСУ. Подробности сообщил глава ДНР Денис Пушилин в MAX.
Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 138 террористических атак со стороны противникаговорится в сообщении
В Донецке противник предпринял попытку ударить по электроподстанции при помощи самолетного дрона "FP-2" со 100-килограммовой осколочно-фугасной боеголовкой ФП-105.
В Макеевке был перехвачен украинский дрон "Блискавка" с осколочно-фугасной боеголовкой. Вблизи ж/д узла под Шахтерском сводные мобильные огневые группы сбили дроны "Hornet", "Darts" и "Батон" с осколочно-фугасными боезарядами.
В Горловке ВСУ пытались ударить по скоплению людей на рынке, котельной и мирным кварталам, используя дроны "Батон".
Система "Купол Донбасса", как единый бесшовный контур взаимодействия всех МОГов Республики, получает техническую информацию о точках запуска БПЛА противника в прифронтовой зоне. Полученные данные незамедлительно передаются в Министерство обороны и в антитеррористическое подразделение специального назначения регионального Управления ФСБ России "Горыныч"сообщил Пушилин
После перехвата вражеских дронов взрывотехники обезвредили беспилотники и уничтожили боевые заряды.