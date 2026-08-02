За неделю система "Купол Донбасса" предотвратила 138 атак ВСУ на ДНР

Пушилин рассказал о результатах работы "Купола Донбасса" в ДНР за неделю За неделю система "Купол Донбасса" предотвратила 138 атак ВСУ на ДНР

Москва2 авг Вести.За неделю система "Купол Донбасса" совместно с мобильными огневыми группами предотвратили 138 атак со стороны ВСУ. Подробности сообщил глава ДНР Денис Пушилин в MAX.

Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 138 террористических атак со стороны противника говорится в сообщении

В Донецке противник предпринял попытку ударить по электроподстанции при помощи самолетного дрона "FP-2" со 100-килограммовой осколочно-фугасной боеголовкой ФП-105.

В Макеевке был перехвачен украинский дрон "Блискавка" с осколочно-фугасной боеголовкой. Вблизи ж/д узла под Шахтерском сводные мобильные огневые группы сбили дроны "Hornet", "Darts" и "Батон" с осколочно-фугасными боезарядами.

В Горловке ВСУ пытались ударить по скоплению людей на рынке, котельной и мирным кварталам, используя дроны "Батон".

Система "Купол Донбасса", как единый бесшовный контур взаимодействия всех МОГов Республики, получает техническую информацию о точках запуска БПЛА противника в прифронтовой зоне. Полученные данные незамедлительно передаются в Министерство обороны и в антитеррористическое подразделение специального назначения регионального Управления ФСБ России "Горыныч" сообщил Пушилин

После перехвата вражеских дронов взрывотехники обезвредили беспилотники и уничтожили боевые заряды.