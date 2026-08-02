В ДНР за неделю предотвращено 138 атак ВСУ За неделю система "Купол Донбасса" предотвратила 138 атак в ДНР

Москва2 авг Вести.За прошедшую неделю силами системы "Купол Донбасса" и сводных мобильных огневых групп удалось предотвратить 138 атак противника. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирных граждан и инфраструктуру Республики поясняется в сообщении

Так, в Донецке противник попытался нанести удар по электроподстанции: для атаки использовался самолетный дрон FP‑2 с 100‑килограммовой осколочно‑фугасной боеголовкой ФП‑105. В Макеевке был перехвачен украинский дрон "Блискавка", тоже оснащенный осколочно‑фугасной боеголовкой.

Рядом с железнодорожным узлом под Шахтерском мобильные огневые группы сбили дроны Hornet, Darts и «Батон» — все они несли осколочно‑фугасные боезаряды. В Горловке противник пытался атаковать рынок, котельную и жилые кварталы с помощью дронов "Батон".

Система "Купол Донбасса" работает как единый контур взаимодействия всех мобильных огневых групп республики: она фиксирует данные о точках запуска беспилотников в прифронтовой зоне и сразу передаёт их в Министерство обороны и антитеррористическое подразделение спецназначения регионального Управления ФСБ России "Горыныч".

Взрывотехники обезвредили беспилотники и уничтожили боевые заряды — при этом мирное население и инфраструктура не пострадали.