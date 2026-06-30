Пушилин: благодаря "Куполу Донбасса" были предотвращены 112 атак ВСУ за неделю

"Купол Донбасса" за неделю предотвратил 112 атак ВСУ Пушилин: благодаря "Куполу Донбасса" были предотвращены 112 атак ВСУ за неделю

Москва30 июн Вести.Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Купол Донбасса" за минувшую неделю помогла предотвратить 112 атак беспилотниками со стороны киевского режима. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он уточнил, что в защите региона также участвуют сводные мобильные огневые группы.

Также не могу не отметить работу системы РЭБ "Купол Донбасса". Совместно со сводными мобильными огневыми группами за неделю было предотвращено 112 террористических атак со стороны противника заявил Пушилин

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки с помощью "Купола Донбасса" были остановлены четыре беспилотника киевского режима.