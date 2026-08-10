Пушилин отметил роль жителей приграничья РФ в благоустройстве своих городов Пушилин рассказал, как население приграничья РФ улучшает жизнь в своих городах

Москва10 авг Вести.Жители приграничья РФ активно участвуют в голосованиях по благоустройству своих населенных пунктов, с каждым годом это становится все более массовым явлением. Об этом ИС "Вести" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что для любого места, где живут люди, включая близкие к границе с Украиной регионы РФ, благоустройство играет большую роль.

Несмотря на то, что у нас воюющий регион, тем не менее, у нас живут люди. Ну а там, где они живут, конечно же, для них очень важно благоустройство. Всегда пользуется большим спросом, большим откликом от жителей. У нас по результатам текущего года в голосовании приняли [участие] более ста тысяч человек. И мы три года уже участвуем, и эта цифра видна в динамике, она растет с каждым годом. Люди видят, что, получается, от их голоса зависит, будет у них благоустроенное пространство или нет. И они, конечно же, все в большем количестве принимают более активное участие заявил глава региона

Ранее Пушилин рассказал об ограничениях в работе мест детского отдыха в ДНР. По словам главы республики, это связано с вопросами безопасности.