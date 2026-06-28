Пасечник: российские ученые и военные разрабатывают "противоядие" от БПЛА Пасечник: ученые и военные вместе работают над противодействием БПЛА

Москва28 июн Вести.Российские ученые и военные вместе работают над "противоядием" от беспилотников противника. Об этом сообщил ИС "Вести" глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Он напомнил, что в регионе создают подразделение БАРС для борьбы с дронами. Сегодня для прифронтовых территорий дроны - это самая серьезная проблема, считает глава ЛНР.

Я уверен, что это проблема и для всей страны. Поэтому подключаем ученых, подключаем партийных ребят, которые имеют отношение к науке, которые знают, как работает вооружение. Я думаю, этот симбиоз военных и наших научных сотрудников, он должен дать тот результат, который ожидает вся страна. Я думаю, что мы должны найти то "противоядие" этим беспилотникам рассказал Пасечник

В конце мая уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк заявила, что с 2014 года в ЛНР от действий ВСУ погибли 74 ребенка и 285 пострадали.

В начале июня Пасечник рассказал в беседе с ИС "Вести", что военный конфликт отпугивает инвесторов от ЛНР.