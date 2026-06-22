Глава ДНР сообщил о наращивании сил противодействия БПЛА Пушилин: формирование подразделения "Барс-Донецк" идет в ускоренном темпе

Москва22 июн Вести.В ДНР ускоренными темпами идет формирование подразделения "Барс Донецк", сообщил ИС "Вести" глава региона Денис Пушилин.

По его словам, необходимость усиливать меры защиты вызвана тем, что противник атакует гражданские объекты и транспорт, а также наращивает число налетов.

Мы предпринимаем меры для защиты. Усиленными, ускоренными темпами идет формирование подразделения "Барс Донецк", которое оснащается всем необходимым для противодействия беспилотникам. Но это тот процесс, который все равно требует определенного времени рассказал Пушилин

Кроме того, добавил он, в ДНР увеличивается количество мобильных групп, противодействующих налетам БПЛА.

Ранее Пушилин сообщил, что ВСУ значительно нарастили возможности для атак с использованием беспилотников благодаря поставкам из стран Запада.