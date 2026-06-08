Пушилин: в ДНР будут защищать дороги от атак украинских боевиков Пушилин назвал атаки на дорогах новым элементом блокады ДНР со стороны Киева

Москва8 июн Вести.Удары беспилотниками по гражданскому транспорту на дорогах Донецкой Народной Республики (ДНР) - новый элемент блокады региона со стороны Киева. Об этом заявил журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, новой волной террора противник усложнил жизнеобеспечение жителей ДНР.

Причем не только по объектам критической инфраструктуры наносятся удары беспилотниками, но и по дорогам также - противник старается нанести вред гражданским и автомобилям, и автобусам. Мы видим ситуацию, которая заставляет нас включать дополнительные механизмы сообщил Пушилин

По его словам, на фоне большого количества угроз сейчас формируется новое подразделение "БАРС Донецк".

Данное подразделение предполагается для защиты в тылу объектов критической инфраструктуры. И, судя по последним событиям, дороги тоже придется защищать - причем как федерального значения, так и регионального значения. Муниципальные дороги в том числе заявил глава ДНР

Он назвал эти атаки элементами блокады республики со стороны Киева.

Это, по сути, очередные элементы блокады, безусловно, запрещенные всеми конвенциями и прочим, но, тем не менее, противника никогда это не останавливало. А западные покровители, мы видим, только поддерживают [Украину] в этих устремлениях, но не только поддерживают, но еще продолжают и финансировать, и поставлять беспилотники в том числе. Поэтому нашу работу будем продолжать, потому что защита населения является одной из главных задач сейчас, в данный период времени подчеркнул Пушилин

Также глава ДНР сообщил: система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" за неделю отразила 110 террористических атак.

Утром 3 июня украинский беспилотник атаковал в Енакиево в ДНР рейсовый автобус, который ехал из Симферополя в Подольск. В результате удара погибли восемь и пострадали 11 человек.