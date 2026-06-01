Украина подняла новую волну террора против мирного населения, заявил Пушилин Пушилин: Киев в очередной раз поднял волну террора против гражданского населения

Москва1 июн Вести.Россия в очередной раз сталкивается с новой волной террора со стороны киевского режима в отношении гражданского населения и объектов критической инфраструктуры. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Мы столкнулись в очередной раз, к сожалению, с такой новой волной террора со стороны украинского режима в отношении гражданского населения и объектов критической инфраструктуры. С учетом того, что у противника действительно сейчас появилось большое количество беспилотников, которые производятся в ряде европейских стран, таким образом европейские страны становятся соучастниками этих преступлений, которые совершаются в первую очередь против гражданского населения заявил Пушилин

Ранее сообщалось, что два мирных жителя Брянской области пострадали при ударе украинского дрона по автомобилю.