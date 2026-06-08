Пушилин заявил, что ВСУ не останавливает факт нарушения ими военных конвенций Пушилин: боевиков ВСУ никогда не останавливало нарушение военных конвенций

Москва8 июн Вести.Вооруженные силы Украины терроризируют жителей Донецкой Народной Республики, нанося удары по инфраструктуре, в том числе по дорогам, в нарушение военных конвенций. Об этом журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал глава региона Денис Пушилин.

Он сообщил о формировании нового объединения "БАРС Донецк", которое призвано защищать в тылу объекты критической инфраструктуры. По его словам, ВСУ предпринимают попытки блокады, запрещенной военными конвенциями.

То есть это, по сути, очередные элементы блокады, безусловно, запрещенные всеми военными конвенциями и прочим, но, тем не менее, противника никогда это не останавливало. Западные покровители, мы видим, только поддерживают [ВСУ] в этих устремлениях - не только поддерживают, но еще продолжают и финансировать, и поставлять беспилотники в том числе сказал Пушилин

Он подчеркнул, что защита населения остается одной из главных задач правительства республики.

Ранее Пушилин сообщил ИС "Вести" о продвижении российской армии к северным окраинам города Красный Лиман в ДНР. Он отметил: в самом городе идут ожесточенные бои, ВСУ массово применяют беспилотники, российские войска отвечают тем же.