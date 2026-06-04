Лимаренко высказался о возможности возвращения иностранных инвесторов на Сахалин Лимаренко: на Сахалине не ждут возвращения иностранных инвесторов

Москва4 июн Вести.Отечественные инвесторы в полной мере обеспечивают успешную реализацию существующих нефтегазовых проектов в Сахалинской области. Об этом заявил ИС "Вести" глава региона Валерий Лимаренко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что отсутствие притока иностранных инвестиций не сказывается на сфере, но в регионе готовы рассматривать сотрудничество в отношении будущих проектов.

Мы их [иностранных инвесторов] не ждем, потому что мы работаем с нашими, отечественными. Но если они будут возвращаться, это разве плохо? Мы считаем, что вполне нормально, чтобы инвесторы пришли, открывали новые месторождения, делали переработку углеводородов... В новые проекты пусть приходят и вместе с нами трудятся сказал Лимаренко

Он также назвал нефтегазовый сектор главной темой обсуждения на ПМЭФ.