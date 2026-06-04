Москва4 июн Вести.Власти Сахалинской области намерены развивать сферу беспилотных систем. Об этом заявил ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава региона Валерий Лимаренко.

По его словам, речь идет и о воздушных, и о морских беспилотниках. С этой целью на ПМЭФ будет подписано соответствующее соглашение с компаниями "Аврора" и ZALA.

В рамках форума мы подписываем соглашение с компанией ZALA - это крупнейший поставщик беспилотников. И я вам хочу сказать, что мы вместе с ними разворачиваем новую систему навигации, новую систему связи на Сахалине, а в будущем по всему Дальнему Востоку. И мы делаем такой альянс - дальневосточная объединенная компания "Аврора" и ZALA, которые вместе будут решать народно-хозяйственные задачи с использованием беспилотников. Такие задачи, как, например, обнаружение и управление противопожарной деятельностью. То же самое по наводнению сказал Лимаренко

По его словам, в Сахалинской области уже есть хороший опыт в этой сфере.

В 40 раз уменьшилось количество пожаров по Сахалинской области. Практически у нас нет наводнений, потому что мы следим за руслами рек и у нас своевременно проводятся работы в поводковый период. Мы работаем с градостроительной деятельностью, используя беспилотники. Мы ухаживаем за дорогами с помощью беспилотников. Следим за экологией, чистотой лесов, берегов, моря, потому что мы все эти свалки обнаружим немедленно, и они быстро фактически утилизируются пояснил Лимаренко

Он также заявил, что отечественные инвесторы в полной мере обеспечивают успешную реализацию существующих нефтегазовых проектов в Сахалинской области.