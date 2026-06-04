Москва4 июнВести.Власти Сахалинской области намерены развивать сферу беспилотных систем. Об этом заявил ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава региона Валерий Лимаренко.
По его словам, речь идет и о воздушных, и о морских беспилотниках. С этой целью на ПМЭФ будет подписано соответствующее соглашение с компаниями "Аврора" и ZALA.
В рамках форума мы подписываем соглашение с компанией ZALA - это крупнейший поставщик беспилотников. И я вам хочу сказать, что мы вместе с ними разворачиваем новую систему навигации, новую систему связи на Сахалине, а в будущем по всему Дальнему Востоку. И мы делаем такой альянс - дальневосточная объединенная компания "Аврора" и ZALA, которые вместе будут решать народно-хозяйственные задачи с использованием беспилотников. Такие задачи, как, например, обнаружение и управление противопожарной деятельностью. То же самое по наводнениюсказал Лимаренко
По его словам, в Сахалинской области уже есть хороший опыт в этой сфере.
В 40 раз уменьшилось количество пожаров по Сахалинской области. Практически у нас нет наводнений, потому что мы следим за руслами рек и у нас своевременно проводятся работы в поводковый период. Мы работаем с градостроительной деятельностью, используя беспилотники. Мы ухаживаем за дорогами с помощью беспилотников. Следим за экологией, чистотой лесов, берегов, моря, потому что мы все эти свалки обнаружим немедленно, и они быстро фактически утилизируютсяпояснил Лимаренко
Он также заявил, что отечественные инвесторы в полной мере обеспечивают успешную реализацию существующих нефтегазовых проектов в Сахалинской области.