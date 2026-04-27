Москва27 апр Вести.Востребованность беспилотной авиации растет среди населения Якутии, заявил в интервью ИС "Вести" глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Он отметил, что в регионе активно используют беспилотники для доставки товаров.

Есть востребованность такого вида услуг, как доставка тех или иных товаров беспилотной авиацией, причем как раз со стороны жителей. Это очень важный такой мотив: не государство здесь является главным заказчиком, а само население. Мы в этом году намерены этот проект расширять, уже и внутри городского округа Якутск, и по нескольким другим муниципальным округам, районам, которые выразили свой интерес рассказал он

Николаев добавил, что в Якутии создан центр БПЛА "Полярный". По словам главы региона, из него хотят сделать пилотный центр для испытания летательных аппаратов в экстремальных условиях Крайнего Севера.

Также сообщалось, что в регионе стартовал проект "МедБПЛА", в рамках которого между населенными пунктами и центральными районными больницами беспилотники будут использоваться для доставки биоматериалов и лекарств.