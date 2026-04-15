В Якутии опыт проекта "МедБПЛА" могут применить в других сферах

Москва15 апр Вести.В Якутии запустили проект "МедБПЛА" – теперь критически важные грузы, лекарства и биоматериалы будут доставлять по воздуху с помощью беспилотников. Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий региона Петр Николаев в интервью ИС "Вести" рассказал, что сферы применения БПЛА для доставки грузов могут расширить.

"Воздушная скорая" в Якутии теперь может в несколько раз ускорить сообщение с отдаленными населенными пунктами, куда в межсезонье можно долететь только вертолетом. Первый дрон в рамках проекта "МедБПЛА" доставил анализы пациентов в районную лабораторию.

Отечественная "Ласточка" – легкий БПЛА российской разработки. Дальность полета – 100 км, может находиться в воздухе до 3,5 часов, не требует пускового оборудования и особых условий для взлета и посадки.

Это можно использовать при мониторинге лесопожарной обстановки, при паводковой ситуации и для доставки иных грузов, документов, продуктов отметил Петр Николаев

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что через 3-4 года дроны заменят курьеров и будут доставлять пиццу.