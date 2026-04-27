Москва27 апр Вести.Главная особенность межвузовского кампуса Якутска будет заключаться во внедрении лучших практик по технологическому предпринимательству. Об этом глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев заявил в интервью информационной службе "Вести".

По его мнению, необходимо обратить серьезное внимание на то, чтобы в вузах студенты получали не только навыки по технологическому предпринимательству, но и проводили первые опыты.

Мы уверены, что сейчас, участвуя в конкурсе на создание межвузовского кампуса, мы сможем обеспечить его дальнейшее строительство. Мы, в первую очередь, хотим обеспечить внедрение лучших практик у [студентов] именно по технологическому предпринимательству… Для того, чтобы огромный потенциал, который есть у нашей страны в самых различных отраслях, мы смогли уже реально реализовать, реально трансформировать … в новые какие-то продукты, которые могут уже двигать страну вперед сказал Николаев

В Якутске планируется создание межвузовского кампуса, который объединит семь ведущих учебных заведений и научных центров региона. Межвузовский кампус будет включать Северо-Восточный федеральный университет, Арктический агротехнологический университет, Арктический институт культуры и искусств, Академию наук РС(Я), Якутский научный центр Сибирского отделения РАН и Научно-образовательный центр "Север".