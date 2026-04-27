Москва27 апр Вести.Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев отметил в интервью ИС "Вести" интерес многих регионов к разработанному в республике ИТ-сервису "Обращайся".

По словам Николаева, Якутия ставит перед собой амбициозную задачу стать лидером в области работы с искусственным интеллектом в стране.

Проекты … сегодня уже реализуются в самых разных отраслях, начиная от борьбы с кибермошенничеством и … заканчивая уже вопросами … облегчения труда муниципальных служащих. Вот вчера я как раз ознакомился с итогами большого муниципального форума, который прошел в Москве. И как раз многие муниципалитеты, не только нашей республики, но и других регионов выражали очень большой интерес к нашему продукту, связанному с искусственным интеллектом - "Обращайся. Он помогает муниципальным служащим, в первую очередь юристам, готовить различные ответы гражданам, правильно оформлять те или иные заявки, обращения сказал Николаев

Ранее глава Якутии сообщил о развитии сферы IT-технологий в тесной связке со "Сбером".