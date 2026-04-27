Николаев: в школе "Точка будущего" будет инклюзивное образование Николаев: образование в комплексе "Точка будущего" в Якутске будет инклюзивным

Москва27 апр Вести.В школе "Точка будущего" образование будет инклюзивным. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Новый образовательный комплекс откроется 1 сентября 2026 года.

"Точка будущего" ... имеет просто колоссальное значение. Построены уникальные здания детского сада, школы, спортзалов, крытых паркингов, различных помещений для дополнительного образования, построено жилье для преподавателей и для приемных семей, которые будут жить там поделился он

Также глава Якутии сообщил, что уже сейчас идет набор в образовательный комплекс детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), также будут набираться дети участников СВО.

Само образование здесь будет абсолютно инклюзивным. Там будут и дети с ограниченными возможностями, и те, чьи родители находятся на специальной военной операции. Обучение абсолютно бесплатно рассказал руководитель региона

Николаев уверен, что открытие "Точки будущего" в Якутске станет большим событием для всей страны.

Опыт, который есть у такого центра "Точка будущего" в Иркутске, открытого несколько лет назад, тоже радует. Безусловно, то, что второй такой центр, еще более крупный и современный, открывается в этом году в Якутске — это большое событие для образования не только Якутии, но и, я считаю, всей нашей страны заявил глава республики

Николаев подчеркнул, что сейчас в регионе идет активная работа над изменением системы образования, для того, чтобы знания и навыки выпускников школ, колледжей и университетов отвечали требованиям развития экономики. Помимо этого, Айсен Николаев отметил вклад "Школы 21" от Сбера.

Первый образовательный кластер "Точка будущего" был создан в Иркутске. Он начал свою работу в 2020 году и на тот момент состоял из шести учебных корпусов, а его площадь составила 20 гектаров.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в ходе открытого экспертного диалога "Высшее образование в новую технологическую эпоху" заявил, что в РФ настало время для переосмысления понятия высшего образования. По его словам, в настоящее время в мире происходят кардинальные технологические изменения, влияющие на все сферы жизни. По его мнению, технологические перемены сейчас напоминают таковые в исторические периоды, когда полностью менялся уклад жизни людей.