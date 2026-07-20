Новак: в ОЭЗ в Хакасии намерены реализовать инвестпроекты на сумму 25 млрд руб.

Новак сообщил об инвестпроектах на 25 млрд рублей, которые реализуют в Хакасии Новак: в ОЭЗ в Хакасии намерены реализовать инвестпроекты на сумму 25 млрд руб.

Москва20 июл Вести.В Республике Хакасия создадут новую экономическую зону промышленно-производственного типа. На первом этапе планируется реализовать пять инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций свыше 25 млрд рублей и создать 890 рабочих мест, сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Во время совещания председателя правительства России Михаила Мишустина с вице-премьерами Новак отметил, что особая экономическая зона создается в Хакасии на территории города Саяногорска.

Здесь планируется на первом этапе реализовать пять инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций свыше 25 млрд рублей и создать 890 рабочих мест сказал Новак

Он отметил, что на базе ОЭЗ формируется кластер в области металлургии, машиностроения, металлообработки. Все проекты, по словам Новака, относятся к приоритетным направлениям проектов технологического суверенитета.

Что касается второй ОЭЗ, "Зеленая долина" в Республике Татарстан, здесь к реализации планируется восемь проектов с общим объемом инвестиций почти 300 млрд рублей, созданием 1840 рабочих мест сказал Новак

Он уточнил, что проекты направлены на локализацию производств импортозамещающей продукции, в том числе в области биотехнологий, нефтехимии и глубокой переработки сырья.

Правительство РФ, как заметил Мишустин, на системной основе поддерживает развитие экономики регионов. Одним из инструментов этой работы стали особые экономические зоны, которые действуют свыше 20 лет и позволяют с помощью специализированных и налоговых режимов и концентраций смежных бизнесов на одной территории существенно улучшить условия для реализации перспективных проектов, включая те, целью которых является достижение технологического лидерства.