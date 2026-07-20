Особая экономическая зона создала условия для выхода на экспорт заводу в Дубне Компания в Дубне вышла на экспорт благодаря режиму особой экономической зоны

Москва20 июл Вести.Особая экономическая зона в российских регионах помогает бизнесу выйти на экспорт, а также разработать инновационные продукты. Генеральный директор завода АО "Алтегра" Ольга Турчанинова рассказала ИС "Вести" об успехах компании-резидента.

Особые экономические зоны — промышленные "города в городах". Там работают больше 150 тысяч человек. Одна из самых больших находится в подмосковной Дубне — 335 гектаров и 146 компаний, которые занимаются разработкой и созданием высокотехнологичной продукции.

По словам Турчаниновой, за пять лет фармкомпания расширила штат до 260 человек.

Кроме этого, мы уже вывели на рынок РФ несколько инновационных продуктов-антибиотиков… Кроме этого, у нас более 60 препаратов-дженериков в области антибиотикотерапии. И это то, что получают все наши больные по всей территории РФ. С прошлого года мы начали экспорт в страны СНГ, в Монголию, и сейчас ждем аудиты уже европейских комиссий рассказала Турчанинова

20 июля вице-премьер России Александр Новак представил доклад "О создании и расширении особых экономических зон". На встрече было объявлено об инвестпроектах на 25 млрд рублей, которые реализуют в Хакасии.