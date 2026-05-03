Москва3 мая Вести.Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" по итогам первого квартала 2026 года при завозе оборудования сэкономили на налогах и пошлинах 4,2 млрд рублей. Об этом заявила ИС "Вести" директор дирекции таможенной и складской инфраструктуры ОЭЗ Ольга Ковалева.

В ОЭЗ "Технополис Москва" действует 26 зон таможенного контроля. Они позволяют резидентам без уплаты пошлин и НДС ввозить на территорию ОЭЗ необходимые для организации производства комплектующие и оборудование.

Можно завозить комплектующие, сырье, создавая готовый продукт из данных видов товара без уплаты пошлин и налогов, тем самым тоже значительно удешевив конечную стоимость продукта. Сколько резидент смог сэкономить при завозе оборудования при применении процедуры свободной таможенной зоны в отношении комплектующих и сырья? На сегодняшний день второй квартал 2026 года мы открываем с показателем за первый квартал в 4,2 млрд рублей рассказала Ковалева

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил распространять в регионах страны практику работы особой экономической зоны "Технополис Москва".