Москва25 июл Вести.При содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) объем выданных столичным предприятиям льготных инвестиционных кредитов достиг 350 миллиардов рублей. Об этом сообщил ИС "Вести" министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, реализация данных проектов обеспечит ввод в эксплуатацию свыше 2 миллионов квадратных метров новых промышленных площадей. Эта инициатива послужит драйвером городского развития и гарантирует конкурентоспособный уровень оплаты труда для персонала.

Сейчас профинансировано порядка 350 миллиардов льготных инвестиционных кредитов, в рамках которых будет создано более 2 миллионов квадратных метров промышленной инфраструктуры. Создано будет огромное количество новых рабочих мест. Важно, как для фонда (МФППиП. - Прим. ред.), как и для правительства Москвы, получатели поддержки должны платить сотрудникам зарплату выше средней, чем по отрасли в целом рассказал Гарбузов

Главная задача фонда поддержки промышленности и предпринимательства - через городские программы давать бизнесу необходимые ресурсы, помогать внедрять современные технологии, модернизировать инфраструктуру и предоставлять возможность получать заемные средства по сниженной ставке.

Важно, что кредиты должны быть взяты на инвестиционные цели. Это создание производства, либо обновление, модернизация его. Важно, что фонд ставит достаточно жесткие и требовательные ключевые показатели эффективности для получателей поддержки. Это сроки запуска производства, это создание новых рабочих мест, это качество обновления оборудования пояснил министр

50 тысяч новых рабочих мест к 2030 году — таков план проектов, поддержанных МФППиП. Он предоставляет предпринимателям инструменты, которые дают мгновенный результат и запускают цепную реакцию развития для всей экономики столицы.

Ранее Гарбузов рассказал, что механизм масштабных инвестпроектов реализуется в Москве уже 10 лет. За это время удалось преобразить промышленный ландшафт столицы. Часть огромного комплекса появилась благодаря системной поддержке правительства Москвы.