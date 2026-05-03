Гарбузов: инвестиции в Технополис "Москва" удвоятся к 2030 году до 1,2 трлн руб.

Объем инвестиций в Технополис "Москва" достигнет 1,2 трлн рублей к 2030 году Гарбузов: инвестиции в Технополис "Москва" удвоятся к 2030 году до 1,2 трлн руб.

Москва3 мая Вести.К 2030 году объем инвестиций в особую экономическую зону "Технополис Москва" увеличится более чем в два раза. Об этом заявил ИС "Вести" министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Текущий показатель составляет порядка 490 млрд рублей, отметил он.

Объем инвестиций увеличится практически в два раза, достигнет 1,2 трлн руб. И это не только городские инвестиции, но и частные. Мы такой баланс будем сохранять. Объем промышленной инфраструктуры вырастет до 5,7 млн кв. м, это практически в три раза [больше] от текущего состояния сообщил Гарбузов

Он подчеркнул, что ОЭЗ содействует развитию инновационных компаний и является точкой роста столичной промышленности.