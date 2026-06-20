Гарбузов рассказал, как в Москве 110 проектов получили участки за 1 рубль в год Гарбузов рассказал о реализации в Москве программы МаИП

Москва20 июн Вести.Механизм масштабных инвестпроектов (МаИП) реализуется в Москве уже 10 лет. За это время удалось преобразить промышленный ландшафт столицы. Об этом заявил ИС "Вести" министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Часть огромного комплекса появилась благодаря системной поддержке правительства Москвы, отметил он.

Более 110 проектов на территории города уже получили землю за 1 рубль в год. Это ставка арендной платы на 5 лет для создания производства. Кроме этого, если такие масштабные инвестиционные проекты реализуются в установленные сроки, то мы продлеваем такую ставку аренды еще на 3 года с момента эксплуатации. Таким образом вы получаете фактически бесплатные земельные участки, которые возможно использовать под промышленное производство сказал Гарбузов

В Москве свободных участков для размещения производств почти не осталось. Количество заявок большое, приоритет отдается высокотехнологичным проектам, добавил он.