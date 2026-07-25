Москва25 июлВести.Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) в течение года помог привлечь в экономику столицы более 100 млрд рублей инвестиционных кредитов, что позволило модернизировать производство, запустить 19 новых объектов и создать свыше 3 000 рабочих мест в ключевых отраслях. Об этом рассказал ИС "Вести" генеральный директор МФППиП Сергей Чумичев.
По его словам, программа поддержки распространяется на все стратегически важные секторы обрабатывающего комплекса: от пищевой индустрии до фармацевтического производства и микроэлектроники.
Благодаря Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства в течение года в экономику города было привлечено более 100 млрд руб. инвестиционных кредитов, направленных на модернизацию и создание новых производств. Благодаря этому было запущено 19 промышленных объектов и создано более 3 000 рабочих мест. Поддержка охватывает все ключевые отрасли обрабатывающей промышленности — от продуктов питания до фармацевтики и микроэлектроникирассказал Чумичев
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Российский фонд прямых инвестиций продвигает предпринимательство в 10 российских университетах.