МФППиП за год помог привлечь более 100 млрд руб. в экономику Москвы

Чумичев: фонд поддержки предпринимательства помог запустить 19 новых предприятий МФППиП за год помог привлечь более 100 млрд руб. в экономику Москвы

Москва25 июл Вести.Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) в течение года помог привлечь в экономику столицы более 100 млрд рублей инвестиционных кредитов, что позволило модернизировать производство, запустить 19 новых объектов и создать свыше 3 000 рабочих мест в ключевых отраслях. Об этом рассказал ИС "Вести" генеральный директор МФППиП Сергей Чумичев.

По его словам, программа поддержки распространяется на все стратегически важные секторы обрабатывающего комплекса: от пищевой индустрии до фармацевтического производства и микроэлектроники.

Благодаря Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства в течение года в экономику города было привлечено более 100 млрд руб. инвестиционных кредитов, направленных на модернизацию и создание новых производств. Благодаря этому было запущено 19 промышленных объектов и создано более 3 000 рабочих мест. Поддержка охватывает все ключевые отрасли обрабатывающей промышленности — от продуктов питания до фармацевтики и микроэлектроники рассказал Чумичев

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Российский фонд прямых инвестиций продвигает предпринимательство в 10 российских университетах.