Москва4 июл Вести.Капитал Московского гарантийного фонда за 20 лет работы вырос с 724 миллионов до 14 миллиардов рублей, а число банков-партнеров увеличилось с 4 до более чем 60. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал исполнительный директор организации Антон Купринов.

Купринов подчеркнул, что значительная часть капитала – это средства, заработанные в ходе финансовой деятельности фонда.

Сейчас в нашу линейку входит семь продуктов. Произошло значительное увеличение числа партнеров фонда. В 2006 году было четыре банка, сейчас их число превышает 60. Что касается капитала, то он вырос с 724 миллионов рублей до 14 миллиардов, и значительная часть этой суммы – это средства, которые мы заработали в своей финансовой деятельности сообщил Купринов

За два десятилетия фонд помог более 13 тысячам объектов малого и среднего предпринимательства. Сообщается, что главная задача фонда – помочь предпринимателям получить доступ к заемным средствам, когда у компании недостаточно собственного залогового обеспечения.