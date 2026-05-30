Гендиректор МЭЦ Степанов: за год мы поддержали девять тысяч компаний

За год Московский экспортный центр поддержал девять тысяч компаний Гендиректор МЭЦ Степанов: за год мы поддержали девять тысяч компаний

Москва30 мая Вести.За 2025 год Московский экспортный центр (МЭЦ) поддержал порядка 9 тысяч компаний. Об этом сообщил ИС "Вести" гендиректор центра Виталий Степанов.

МЭЦ уже девять лет помогает выходить столичному бизнесу на зарубежные рынки и расширять экспортные продажи от лица города.