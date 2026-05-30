Москва30 маяВести.За 2025 год Московский экспортный центр (МЭЦ) поддержал порядка 9 тысяч компаний. Об этом сообщил ИС "Вести" гендиректор центра Виталий Степанов.
МЭЦ уже девять лет помогает выходить столичному бизнесу на зарубежные рынки и расширять экспортные продажи от лица города.
Если говорить о результатах, по итогам прошлого года МЭЦ поддержал порядка 9 тысяч компаний, которые сумели заработать порядка 27 миллиардов рублей дополнительной экспортной выручки. Это контракты с партнерами из более чем 62 странпривел цифры Степанов