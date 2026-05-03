Москва3 мая Вести.Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" стала точкой роста столичной промышленности и содействует развитию инновационных и технологичных производств, заявил ИС "Вести" министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Ежегодно в столице открывается порядка 150 инновационных и технологичных производств. ОЭЗ предлагает готовые решения для размещения бизнеса.

Для частных инвесторов, кто хочет активно развивать промышленное производство либо промышленную инфраструктуру, в особой экономической зоне предлагаются лоты, по ним можно купить земельный участок уже с сформированной документацией и возможностью построить соответствующую промышленную инфраструктуру и офисные, лабораторные помещения. Это помогает в том числе и городу интегрировать не разрозненно различные проекты на территории города, а собирать их в одном месте, на площадках особой экономической зоны рассказал Гарбузов

В ОЭЗ компании могут получить полный комплекс услуг — от разработки конструкторской и технической документации силами собственного конструкторского бюро до защиты интеллектуальной собственности. К 2030 году объем инвестиций в особую экономическую зону "Технополис Москва" увеличится почти вдвое, добавил Гарбузов.