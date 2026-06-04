Фармпроизводство в Москве выросло почти на 20% Ликсутов: Москва достигла огромной доли локализации по ключевым лекарствам

Москва4 июн Вести.Москва достигла огромной доли локализации производства по ключевым препаратам, которые нужны жителям столицы. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Заммэра отметил, что в столице есть четкая стратегия развития своей медицинской отрасли, и все предприятия работают в рамках единого заказа.

Если брать первый квартал этого года – наше фармпроизводство выросло почти на 20%, если сравнивать с кварталом прошлого года. Поэтому здесь все развивается достаточно эффективно. По ключевым препаратам, которые нужны москвичам, у нас уже огромная доля локализации. И мы здесь по критическим компонентам практически уже независимы от иностранных поставок заявил Ликсутов

Ликсутов также отметил, что государство помогает фармакологическим компаниям в вопросе локализации продуктов.

В первую очередь, это наша особая экономическая зона "Технополис", где мы предоставляем быстрый вход, помогаем с электричеством, с землей, с разрешением на строительство, со сдачей этого объекта, созданием чистых комнат, производств. Если надо, помогаем им с организацией финансирования, компенсируем часть ставки по лизингу и кредиту сказал Ликсутов

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ подготовил предложения по организации мер поддержки для компаний, занимающихся производством инновационных лекарственных препаратов.