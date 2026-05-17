Более 50 процентов фармкомпаний базируются в Москве Министр Гарбузов: более 50 процентов фармкомпаний России выбрали Москву

Москва17 мая Вести.Более 50 процентов крупнейших фармацевтических компаний выбрали Москву в качестве площадки для производства лекарственных препаратов. Об этом ИС "Вести" сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

На площадке "Технополис Москва" работают ведущие фармпроизводители столицы, 14 разработчиков и производителей лекарств. Общая площадь действующих производств кластера превышает 173 000 кв. м. В Москве создаются препараты, которые раньше поставлялись только из-за рубежа.

Более 50 процентов крупнейших фармацевтических компаний России выбрали Москву как площадку для локализации своих производственных мощностей и активно здесь развиваются, в том числе в особой экономической зоне "Технополис Москва", где создан специальный фармацевтический кластер рассказал он

Ранее стало известно, что перечень стратегически важных лекарств в РФ могут вновь пересмотреть в мае. Об этом заявила замглавы Минпромторга России Екатерина Приезжева на Российском фармацевтическом форуме имени Семашко.