Москва17 маяВести.Более 50 процентов крупнейших фармацевтических компаний выбрали Москву в качестве площадки для производства лекарственных препаратов. Об этом ИС "Вести" сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
На площадке "Технополис Москва" работают ведущие фармпроизводители столицы, 14 разработчиков и производителей лекарств. Общая площадь действующих производств кластера превышает 173 000 кв. м. В Москве создаются препараты, которые раньше поставлялись только из-за рубежа.
Более 50 процентов крупнейших фармацевтических компаний России выбрали Москву как площадку для локализации своих производственных мощностей и активно здесь развиваются, в том числе в особой экономической зоне "Технополис Москва", где создан специальный фармацевтический кластеррассказал он
Ранее стало известно, что перечень стратегически важных лекарств в РФ могут вновь пересмотреть в мае. Об этом заявила замглавы Минпромторга России Екатерина Приезжева на Российском фармацевтическом форуме имени Семашко.