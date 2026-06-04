Москва4 июн Вести.На Москву приходится около 75% заказов всего транспортного машиностроения в России. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Москва закупает примерно 75% всего транспортного машиностроения в нашей стране… Это вагоны метро, пригородные поезда, электробусы, автобусы, трамваи сообщил Ликсутов

Заммэра подчеркнул важность суверенитета в вопросе машиностроения, так как Москва сильно зависит от качества и своевременности поставок транспортной продукции.

Мы крайне сильно зависим от того, насколько эти поставки своевременные, насколько та транспортная продукция, которую мы покупаем, надежна и качественна. Потому что от их работы зависит жизнь миллионов москвичей… Поэтому наличие именно российских компонентов, в котором есть гарантированный сервис, наличие запчастей – это принципиальная позиция, которую мэр Москвы определил как критически важную для нашей экономики сказал Ликсутов

Ликсутов отметил, что российским производителям активно оказывается помощь в вопросе импортозамещения.