Москва30 мая Вести.В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция роста высокотехнологичного сектора, отметила в беседе с ИС "Вести" руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома.

По ее словам, все больше предпринимателей и молодых стартапов входят в этот сегмент.

Сейчас мы видим особую тенденцию с точки зрения роста высокотехнологичного сектора. Мы понимаем, что появляются новые технологии, новые продукты. Нам особо отрадно, что все больше предпринимателей, молодых стартапов приходят в этот сегмент, тестируют гипотезы, развивают свои продукты и создают отечественные технологии, которые сейчас нам нужны как никогда рассказала Кострома

Ранее в Госдуме сообщили, что молодежные стартапы все чаще становятся междисциплинарными. Например, в химических вузах студенты могут создавать такие команды, куда также входят экономисты и финансисты.