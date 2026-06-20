Гарбузов рассказал, как проводят отбор заявок на земельные участки в рамках МаИП

Гарбузов рассказал о тщательном отборе заявок в рамках программы МаИП Гарбузов рассказал, как проводят отбор заявок на земельные участки в рамках МаИП

Москва20 июн Вести.В Москве свободных земельных участков для размещения производств почти не осталось. Количество заявок большое, приоритет отдается высокотехнологичным проектам. Об этом заявил ИС "Вести" министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В Москве проводятся торги на земельные участки под строительство промышленных объектов. Процедура реализуется в рамках механизма масштабных инвестпроектов (МаИП).

У нас огромный спрос на такие земельные участки. Земли осталось под промышленное производство ограниченное количество. В связи с чем нам необходимо выбирать из огромного количества проектов, которые приходят к нам для того, чтобы разместить самые высокотехнологичные, самые важные для города производства сказал Гарбузов

Механизм масштабных инвестпроектов (МаИП) реализуется в Москве уже 10 лет. За это время удалось преобразить промышленный ландшафт столицы, добавил он.