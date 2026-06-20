Москва20 июнВести.В Москве свободных земельных участков для размещения производств почти не осталось. Количество заявок большое, приоритет отдается высокотехнологичным проектам. Об этом заявил ИС "Вести" министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
В Москве проводятся торги на земельные участки под строительство промышленных объектов. Процедура реализуется в рамках механизма масштабных инвестпроектов (МаИП).
У нас огромный спрос на такие земельные участки. Земли осталось под промышленное производство ограниченное количество. В связи с чем нам необходимо выбирать из огромного количества проектов, которые приходят к нам для того, чтобы разместить самые высокотехнологичные, самые важные для города производствасказал Гарбузов
Механизм масштабных инвестпроектов (МаИП) реализуется в Москве уже 10 лет. За это время удалось преобразить промышленный ландшафт столицы, добавил он.