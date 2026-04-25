Москва25 апр Вести.Правительство Москвы, заключая офсетные контракты стимулирует развитие промышленного потенциала столицы. Об этом заявил ИС "Вести" руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Ключевым условием сделок стал высокий уровень локализации производства. Этим требованиям отвечает, в частности, калининградская гигафабрика.

Москва заключила действительно уже 36 таких офсетных контрактов. Это, с одной стороны, инвестиции в развитие будущего производства, с другой стороны, стабильный, постоянный заказ от города, который позволяет инвесторам понимать, кому и для чего они производят ту или иную продукцию … Нам важно не просто, чтобы продукция поставлялась вовремя и в срок, это безусловное условие контракта, но и для того, чтобы инвестор вкладывал в развитие технологий, использовал новые научные разработки и применял их в жизни