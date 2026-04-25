Москва25 апр Вести.Гигафабрика, заключив офсетный контракт с правительством Москвы на поставку тяговых батарей для электротранспорта, обеспечила работу производства. Об этом заявила ИС "Вести" генеральный директор РЭНЕРА ГК "Росатом" Анастасия Михайлова.

Запустить высокотехнологичное производство помогла фундаментальная поддержка, отметила она.

Гигафабрика не ассоциирована просто с современным названием, это действительно масштабная площадка, это завод и производство, которое будет выпускать четыре гигаватта-час энергии в год. И важно отметить, что в данном случае офсетный контракт - это вообще базис. Без подобного вида поддержки и опоры реализовать проекты подобного масштаба просто невозможно ... Фактически Москва нам в виде офсетного контракта дала долгосрочную загрузку нашей гигафабрике в виде гарантированного контракта сказала Михайлова

Она также подчеркнула, что предприятие соответствует принципам "Индустрии 4.0".

Здесь, на самом деле, беспрецедентный уровень роботизации - около 95%. Поэтому основные люди сосредоточены на контрольных функциях. То есть фактически все делают роботы. … Так называемая "Индустрия 4.0". Что это значит? Когда химия поступает на миксеры, уже миксеры и погрузочные машины готовы принимать химию. Не потому, что человек подошел и нажал кнопку, а потому, что система внутри дала команду пояснила Михайлова

Правительство Москвы, заключив 36 офсетных контрактов, стимулирует развитие промышленного потенциала столицы, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.