Москва27 июн Вести.В Росатоме ставят задачу дать всем автопроизводителям возможность использовать в своих электромобилях качественную и доступную тяговую батарею производства российской госкорпорации, сообщил ИС "Вести" директор бизнес-направления "Электромобильность" АО "ТВЭЛ" Александр Бухвалов.

Он дал интервью на полях Московского транспортного электрофестиваля, который проходит в столице уже второй раз. Госкорпорация "Росатом", в которую входит и АО "ТВЭЛ", выступает генеральным партнером фестиваля.

В этот раз фестиваль отличается тем, что здесь представлено очень много электромобилей, которые делаются в нашей стране, которые делаются в Москве. И в этих электромобилях уже установлены компоненты, которые делаем мы у себя в Росатоме. Это, конечно же, батарея, электропривод и другая высоковольтная архитектура. В этом году мы здесь видим большое количество электромобилистов, которые уже как единая семья, используют, ездят каждый день и получают удовольствие от электромобиля сказал Бухвалов

По его словам, сегодня уже во многих электромобилях установлены батареи, разработанные и изготовленные Росатомом. Из представленной на мероприятии техники это, в частности, столичный электробус, а также электромобили "Москвич 3е" и "Атом", который демонстрируется на московском электрофестивале впервые.

Наша задача - сделать так, чтобы все автопроизводители имели возможность получать качественную, доступную батарею Росатома. Мы сейчас идем в глубокую локализацию. Наша задача - обеспечить полностью компонентную базу: и катодные материалы, и аноды, и электролиты. И мы в этом направлении реализуем ключевые проекты, которые позволят полностью импортозаместить наши батареи сообщил Бухвалов

Ранее компания "Кама" опубликовала результаты сертификационных краш-тестов российского электромобиля "Атом", проводившихся на полигоне Государственного научного центра НАМИ.