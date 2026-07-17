Москва17 июл Вести.Первые покупатели электрокаров "Атом" получили ключи от своих машин. Об этом сообщила пресс-служба компании "КАМА", которая производит эти электромобили на площадке столичного завода "Москвич" в Текстильщиках.

Получение автомобилей проходит по графику. Выдача ключей стартовала 16 июля и будет продолжаться до 15 октября. Покупатели предварительно получают приглашение, после которого могут забрать свой электромобиль.

Компания АО "КАМА", разработчик российского электромобиля «Атом», передала первые автомобили клиентам, оформившим бронирование на этапе ранних предзаказов отмечает пресс-служба компании

Производство машин наращивается ежемесячно. До конца 2026 года покупателям будут направлены еще не менее трех тысяч серийных электрокаров российской разработки. В начале производственного цикла локализация "Атома" составляет порядка 65-70%.

Первый серийный российский электромобиль прошел путь от идеи до презентации за пять лет, отметил гендиректор АО "КАМА" Игорь Поваразднюк.

Ранее "Атом" успешно прошел сертификацию и выдержал необходимые краш-тесты. Сейчас "Атом" выпускается в пяти цветах кузова – белый ("Фотон"), серый ("Пиксель"), черный ("Нейтрон"), фиолетовый ("Герц") и сине-зеленый ("Атом").

Все экземпляры оснащены российскими электродвигателем мощностью 150 кВт (204 л.с.) и тяговым аккумулятором емкостью 77 кВт·ч. Это позволяет обеспечить запас хода в 500 километров.