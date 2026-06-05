В Москве появится центр испытания аккумуляторов для электромобилей Центр испытания аккумуляторов полного цикла создадут в "Технополисе Москва"

Москва5 июн Вести.На площадке "Красная Пахра" Особой экономической зоны "Технополис Москва" в ТиНАО появится первый в России Центр испытаний и сертификации систем накопления электроэнергии полного цикла.

Меморандум о сотрудничестве в области испытаний и сертификации систем накопления электроэнергии и их компонентов, предусматривающий создание Центра, в рамках ПМЭФ подписали первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Планируется, что Центр будет способен обеспечить потребности всей отрасли страны, позволит снизить себестоимость и, следовательно, увеличить экономическую привлекательность использования электротранспорта в России. А благодаря контролю над полной производственной цепочкой будет стимулировать развитие производства отечественных электромобилей и ускорит внедрение инноваций.

Отсутствие подобных центров в России вынуждает отечественных производителей систем накопления энергии проводить испытания и сертификацию своей продукции в зарубежных учреждениях. Это серьезно удорожает процесс и удлиняет сроки освоения новых моделей написал Сергей Собянин в мессенджере MAX

Объем инвестиций в проект составил более 2 миллиардов рублей. Центр разместится на площади в 5 тысяч квадратных метров, для его оснащения будет закуплено 55 единиц высокотехнологичного оборудования.