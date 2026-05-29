Собянин: в Москве построят самую высокую в России башню для испытания лифтов

Москва29 мая Вести.На Карачаровском механическом заводе в Москве планируется строительство самой высокой в России испытательной башни для лифтов - ее высота составит 168 метров. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе MAX.

Предприятие, основанное в 1950 году, несколько лет назад находилось на грани банкротства, под угрозой увольнения оказались более тысячи сотрудников. Правительство Москвы стало собственником завода, чтобы сохранить одного из лидеров лифтостроительной отрасли. Сейчас КМЗ - резидент ОЭЗ "Технополис Москва".

Завод переходит от китайских комплектующих к российским компонентам, запустил серийное производство первых в России безредукторных лебедок и скоростных пассажирских лифтов до 4 м/с. В 2025 году предприятие выпустило около 5 тысяч лифтов - каждый пятый в России. Рост производительности труда за год составил 7,64 процента.

КМЗ активно поставляет продукцию для московских новостроек по программе реновации. Заключены контракты с фондами капитального ремонта Крыма, Карачаево-Черкесии и других российских регионов.

Запланировано строительство самой высокой в России испытательной башни (168 м) и комплекса для полного цикла испытаний новейшего лифтового оборудования написал Сергей Собянин

КМЗ станет первым в стране кластером лифтостроения и вертикальных транспортных систем. После завершения модернизации предприятие сможет выпускать до 12 тысяч лифтов ежегодно.