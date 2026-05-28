Новый аттракцион на "Острове мечты" создали с учетом климатических условий В популярном парке развлечений в Москве откроют новую катальную гору

Москва28 мая Вести.Самая длинная в России и скоростная катальная гора, готовая к открытию на территории парка "Остров Мечты" в Москве, была создана с учетом климатических особенностей. Об этом ИС "Вести" рассказал технический директор Глеб Пауль.

Поскольку у нас очень большие перепады температур зимой и летом, важно, чтобы конструкция выдерживала все эти динамические и температурные нагрузки. Также у нас есть ветровые нагрузки, которые учитываются в нашем регионе. Плюс мы находимся на берегу Нагатинского затона. Это тоже влияет на конструктив и на форму опор для того, чтобы все было надежно объяснил он

Главная катальная гора оборудована системой линейных синхронных двигателей LSM. Эта система вертикального запуска со старта отправляет пассажиров на большой скорости и разгоняет до 110 км/ч.

Производство этого аттракциона на "Острове Мечты" заняло 1,5 года, а монтаж – более 6 месяцев.

В открытой части [парка] установлены очень дорогие большие аттракционы, как, например, катальная гора. У нас три катальных горы, и все они уникальные, огромные. Бюджет проекта открытого парка более 20 млрд рублей. Большая часть — это сами аттракционы, машины, и, конечно же, сама тематизация отметил основатель "Острова Мечты" Амиран Муцоев

Технический запуск открытой зоны "Острова мечты" планируется 11 июля, торжественное открытие состоится 12 сентября в день города.

Ранее сообщалось, что на территории развлекательного парка будет создан концертный зал.