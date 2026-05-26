Эксперт рассказал, как протестируют аттракцион высотой с 17-этажный дом в Москве Эксперт Родионов сообщил о тестировании аттракциона высотой с 17-этажный дом

Москва26 мая Вести.Прежде чем аттракцион высотой с 17-этажный дом станет доступен для посетителей парка развлечений в Москве, его протестируют, выполнив около тысячи пробных запусков. Об этом сообщил ИС "Вести" вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов.

В парке развлечений "Остров мечты" завершили монтаж основных конструкций скоростной горки. На данный момент необходимо понять, как аттракцион работает и воздействует на пассажира.

Силами эксплуатирующей организации, то есть непосредственно самого парка, [аттракцион] проходит необходимые испытания: заявлено порядка 1000 пробных запусков — это без людей, со специальным оборудованием… А затем, когда аттракцион будет фактически готов к использованию, он должен пройти государственную регистрацию в инспекции Гостехнадзора пояснил Родионов

Скорость аттракциона — 110 км/ч. Эффект невесомости на нем создается за счет нескольких мертвых петель, в которые пассажиры будут попадать. Эксперт также предположил, что аттракцион не просто скоростной, а с реактивным ускорением: он набирает скорость не постепенно, а практически срывается с места.