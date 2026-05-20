Москва20 мая Вести.В "Москва-Сити" построят еще один небоскреб. Башня будет представлять собой 52-этажный деловой комплекс, в котором разместятся офисы, кафе и торговая галерея. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Согласовано архитектурно-градостроительное решение для 52-этажного делового комплекса в 1-м Красногвардейском проезде... Проект дополнит среду ММДЦ "Москва-Сити" новыми функциями и будет в полной мере соответствовать требованиям к современной архитектуре за счет выразительного облика говорится в сообщении пресс-службы ведомства

Высота башни составит 248,6 метра. Фасады будут представлять собой остекление, стилизованное под японское оригами, что не только позволит придать зданию визуальную легкость, но и обеспечить естественное освещение помещений.

Также там планируется обустроить ресторан с прозрачной крышей и террасами. Кроме того, внутри предусмотрена парковка на 475 мест.